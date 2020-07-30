Машина перевернулась после массового ДТП в Брянске

Жертв и пострадавших нет.

Крупная авария произошла вечером 27 июля в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 17.00 на проспекте Московском, в районе 51-й школы, столкнулись три автомобиля: Honda, Chevrolet и «Нива». В результате столкновения одна из машин оказалась на боку. Спасателям пришлось смывать горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Как уточнили в городском ОГИБДД, в ДТП никто не пострадал.