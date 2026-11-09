Брянский областной театр драмы отметил 100-летний юбилей

2026, 09 ноября 10:50

Брянский областной театр драмы отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

6 ноября в правительстве прошло торжественное мероприятие в честь 100-летнего юбилея Брянского областного театра драмы. Сотрудников учреждения культуры поздравили врио вице-губернатора Брянской области Юрий Филипенко, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Николай Щеглов.

«За столетие театр стал настоящим культурно-духовным центром и гордостью региона. Юбилейный сезон был ярким — новые спектакли, гастроли, фестивали, благотворительные показы для участников специальной военной операции и их семей», – отметил Юрий Филипенко.

Почётные гости вручили сотрудникам награды от губернатора, облдумы и Госдумы за многолетний труд, большой вклад в развитие и сохранение культуры и искусства Брянской области и в связи с юбилеем Брянского областного театра драмы. Кроме того,

за неоценимый вклад и за верность искусству в знак благодарности и уважения были преподнесены цветы ветеранам учреждения культуры.