На брянской трассе водитель проскочил на красный: ранены четверо

Авария произошла на ремонтируемом мосту.

Четыре человека получили травмы в результате ДТП в Севском районе.

Как сообщает областное УГИБДД, 29 июля около 11.40 на 482-м километре трассы Москва – Киев 39-летний водитель Lada Vesta, двигаясь в сторону Киева, проехал на красный и протаранил встречный «УАЗ под» управлением 30-летнего водителя.

Водитель Lada Vesta получил ушиб грудной клетки, ушибы и ссадины пальцев. У водителя «УАЗа» ушиб грудной клетки, гематома нижней части живота и ссадина левой кисти. 33-летнего пассажира «УАЗа» госпитализировали с параорбитальной гематомой, гематомой лобной области, ушибленной раной левой голени и ушибом нижней челюсти. У 28-летнего пассажира «УАЗа» ушиб грудной клетки, тупая травма живота и ушиб правого коленного сустава.