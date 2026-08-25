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ДТП

Легковушка съехала в кювет на трассе в Стародубском районе накануне

2026, 25 августа 09:47
Легковушка съехала в кювет на трассе в Стародубском районе накануне
Источник фото

Легковушка съехала в кювет на трассе в Стародубском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла ночью 24 августа на 5 км автодороги «Стародуб-Мартьяновка» в Стародубском районе. 23-летний водитель потерял управление автомобилем LADA. Легковушка съехала в кювет и перевернулась. 

20-летний пассажир машины получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали. Водитель также пострадал, но после оказания медицинской помощи его отпустили домой без назначения лечения.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

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