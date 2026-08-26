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Культура

Новое звукоусилительное оборудование установили в Брянском театре драмы

2026, 26 августа 15:37
Новое звукоусилительное оборудование установили в Брянском театре драмы
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Новое звукоусилительное оборудование установили в Брянском театре драмы. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.  

 

В Брянском областном театре драмы имени Толстого прошли масштабные работы по модернизации звукоусилительного оборудования. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» учреждение культуры смогло обновить акустическую систему зрительного зала театра. Она позволит создавать звуковую палитру спектакля с использованием эффектов, хорошей разборчивость речи и музыки.

В многокомпонентную систему вошли акустическое оборудование арьерсцены, сценические прострелы, портальные акустические системы над авансценой на цепных электролебедках, система обработки и управления звуковыми сигналами. 16 акустических систем установили в партере, бельэтаже и на балконе.

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