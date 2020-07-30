В Брянске пенсионерка на велосипеде обидела водителя

Автомобилист грозит пожилой женщине вмешательством «неких органов».

В Брянске произошел конфликт между пожилой велосипедисткой и водителем иномарки. Пенсионерка повредила припаркованную во дворе машину. Об этом автомобилист гневно рассказал в соцсетях, в качестве доказательств он выложил фото и видео с регистратора.

По его словам, инцидент произошел на улице Костычева.

«Некая пожилая особа влетела на велосипеде в стоящий автомобиль на парковке, никому не затрудняющий проход-проезд, и технично свалила. В итоге все на фото. Участковым все зарегано, лицо видно. Надеюсь, знакомые донесут до псевдоспортсменки за ответственность, чем это сделают некие органы!!!» – сообщил владелец иномарки.

Он намерен добиваться справедливости с помощью закона.