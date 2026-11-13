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Криминал

Подозреваемого в повреждении иномарки в Брянске задержали стражи порядка

2026, 13 ноября 09:12
Подозреваемого в повреждении иномарки в Брянске задержали стражи порядка
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Подозреваемого в повреждении иномарки в Брянске задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Жители многоквартирного дома в Советском районе Брянска  заявили в полицию о том, что мужчина повредил припаркованную во дворе иномарку. Нетрезвый фигурнат прыгал на капоте и крыше автомобиля Daewoo Matiz. Затем он отломал щётки стеклоочистителя, разбил переднее и боковые стекла. Ущерб составил 86 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого. 38-летний житель Брянска ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. 

Полицейские возбудили уголовное дело.

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