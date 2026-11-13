Подозреваемого в повреждении иномарки в Брянске задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Жители многоквартирного дома в Советском районе Брянска заявили в полицию о том, что мужчина повредил припаркованную во дворе иномарку. Нетрезвый фигурнат прыгал на капоте и крыше автомобиля Daewoo Matiz. Затем он отломал щётки стеклоочистителя, разбил переднее и боковые стекла. Ущерб составил 86 тысяч рублей.
Участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого. 38-летний житель Брянска ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
Полицейские возбудили уголовное дело.