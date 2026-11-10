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Аграрии Брянщины получат 223 млн рублей на компенсацию затрат

2026, 10 ноября 17:20
Аграрии Брянщины получат 223 млн рублей на компенсацию затрат
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Аграрии Брянщины получат 223 млн рублей на компенсацию затрат из федерального бюджета. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

Сельхозпроизводителям Брянской области Правительство Российской Федерации и региональный бюджет выделили 223 млн рублей на компенсацию части затрат. Деньги пойдут на проведение агротехнологических работ при возделывании озимых зерновых культур под урожай будущего года.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что поддержка будет способствовать укреплению продовольственной безопасности. Запросы внутреннего рынкабудут в полной мере обеспечены агропромом в 2027 году.

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