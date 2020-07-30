В Брянске стая собак едва не разгромила машину, пытаясь достать кота

Очевидцы побоялись приблизиться к животным.

В Брянске сняли на видео стаю бродячих собак, пытавшихся достать кота из-под машины.

Видео опубликовано в социальных сетях. По словам его автора Александра Щемелинина, собаки обосновались у дома № 5 по улице Дуки в Советском районе. В пять утра стая перебудила всю округу.

На записи видно, как собаки охотятся на кота, который смог укрыться под автомобилем. Стая обнюхивает машину, особи поменьше пытаются проникнуть под нее, но безрезультатно. Не остались без внимания животных и соседние автомобили.

Горожане сообщают, что в большинстве случаев погоня заканчивается для представителей семейства кошачьих летальным исходом.

«По поводу этой своры я неоднократно звонил в дорожное управление. Псины разорвали большинство кошек в округе. Стая живет в овраге. В пещере. Дорожникам на проблему плевать. Подкармливают собак сердобольные старушки. Знаю одну лично. Это тетушка соседа по гаражу. Говорил ей не кормить собак, но она продолжает», – рассказал брянец под ником Jazz Band.

«На площади Ленина надо подкармливать», «Это проблема всего Брянска, не только улицы Дуки. Куда только не обращались. Всем наплевать. Мы нашей власти нужны, когда выборы на носу», – также пишут горожане.