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Культура

Брянский ансамбль «Солнышко» стал лауреатом всероссийского конкурса

2026, 10 ноября 15:45
Брянский ансамбль «Солнышко» стал лауреатом всероссийского конкурса
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Брянский ансамбль танца «Солнышко» стал лауреатом I степени всероссийского конкурса «Традиции Танца». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В ноябре в Москве прошёл всероссийский фестиваль-конкурс народного танца «Традиции Танца» в рамках проекта «Танцы без границ». Участие в нём приняли сильнейшие коллективы со всей страны. Брянскую область представил образцовый ансамбль танца «Солнышко».

В состав жюри вошли признанные мастера и звезды хореографии, в том числе и гуру народного танца Юрий Деревягин. После выступления брянского коллектива он лично высказал свой восторги похвалил ювелирную техническую работу.  Брянское  «Солнышко» завоевало звание лауреата I степени.

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