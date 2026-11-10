Брянский ансамбль «Солнышко» стал лауреатом всероссийского конкурса

2026, 10 ноября 15:45

Брянский ансамбль танца «Солнышко» стал лауреатом I степени всероссийского конкурса «Традиции Танца». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В ноябре в Москве прошёл всероссийский фестиваль-конкурс народного танца «Традиции Танца» в рамках проекта «Танцы без границ». Участие в нём приняли сильнейшие коллективы со всей страны. Брянскую область представил образцовый ансамбль танца «Солнышко».

В состав жюри вошли признанные мастера и звезды хореографии, в том числе и гуру народного танца Юрий Деревягин. После выступления брянского коллектива он лично высказал свой восторги похвалил ювелирную техническую работу. Брянское «Солнышко» завоевало звание лауреата I степени.