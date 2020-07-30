В Брянске таксист сбил пешехода и врезался в иномарку

В результате ДТП пострадал один человек.

20-летний таксист стал участником двойного ДТП в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 24 июля у дома № 5 по проспекту Московскому таксист на Renault Logan ехал со стороны проспекта Московского по дороге-дублёру к улице Шолохова и сбил 29-летнего пешехода. Затем он врезался в стоявший неподалеку Kia Rio.

Пешеход отделался ушибами. В ОГИБДД отметили, что, согласно результатам медицинского освидетельствования, водитель такси был трезв.