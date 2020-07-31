В брянском поселке задержали пьяного пенсионера-угонщика с дамой

В Брянской области пьяный пенсионер пенсионер угнал иномарку.

Инцидент произошел в Погарском районе, сообщает областное УМВД. Очевидцы сообщили в полицию, что в районе поселка Калиновка пожилой мужчина за рулем BMW-523 не справился с управлением и съехал в кювет.

Прибывшие на место ДТП автоинспекторы, обнаружили, что 60-летний водитель и его пассажирка находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские восстановили картину происшествия. Пара отдыхала в доме знакомого. Когда тот уснул, пенсионер решил без спроса воспользоваться его машиной. Его не смутило, что прав его лишили еще в 1993 году.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Пожилому угонщику грозит до пяти лет заключения.

Также на него составили протоколы за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения.