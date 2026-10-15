Пока тихо. Как брянские волонтёры готовятся к паводкам и авариям заранее

2026, 15 октября 17:48

Стихийные бедствия редко попадают в повседневную повестку. Пока всё спокойно, о них стараются не думать. Международный день по снижению риска бедствий отмечается 13 октября именно затем, чтобы это изменить.

Брянское отделение Российского Красного Креста строит работу на принципе заблаговременной готовности. Добровольцев обучают, резервы формируют, связи с местными службами отрабатывают до того, как случилась беда. Когда начинается паводок или авария – действовать уже нужно, а не готовиться.

В первые 72 часа пострадавшие получают продуктовые наборы, средства гигиены и одежду – состав помощи определяется конкретной ситуацией. С 2024 года для этого работает Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, позволяющий не ждать поступления средств. Дальше начинается психосоциальная поддержка. С 2021 года помощь в таком формате получили около двух миллионов человек.

«Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям представляет собой постоянную, системную деятельность, а не проведение разовых мероприятий,» – подчеркнул Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского отделения Российского Красного Креста. – «Многое из того, что позволяет оказать помощь своевременно, решается задолго до наступления кризиса.»

По материалам сайта КП-Брянск.