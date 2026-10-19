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Общество

Представители Народного фронта доставили груз бойцам в приграничье

2026, 19 октября 12:02
Представители Народного фронта доставили груз бойцам в приграничье
Источник фото

Представители Народного фронта доставили груз бойцам в приграничье и наградили волонтёров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Представители Народного фронта посетили приграничные районы Брянской области. Они доставили собранный для военнослужащих груз. 

Кроме того, в Жуковке состоялась церемония награждения волонтеров. Проект «Всё для Победы» объединила тысячи неравнодушных граждан. Волонтёрам представители Народного фронта вручили благодарственные письма и памятные подарки.

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