Представители Народного фронта доставили груз бойцам в приграничье

2026, 19 октября 12:02

Представители Народного фронта доставили груз бойцам в приграничье и наградили волонтёров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Представители Народного фронта посетили приграничные районы Брянской области. Они доставили собранный для военнослужащих груз.

Кроме того, в Жуковке состоялась церемония награждения волонтеров. Проект «Всё для Победы» объединила тысячи неравнодушных граждан. Волонтёрам представители Народного фронта вручили благодарственные письма и памятные подарки.