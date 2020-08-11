В центре Брянска 2 подростка на угнанном ВАЗе попали в аварию

По информации пресс-службы УМВД двоим несовершеннолетним, которые признали свою вину, предъявлено обвинение по трем эпизодам преступлений. Им грозит 5 лет тюрьмы.

В полицию с сообщением о краже ВАЗ-2107 обратился 36-летний житель Советского района Брянска. Через несколько дней в Брянском районе машина попала в ДТП.

Водитель второго автомобиля успел сфотографировать убегавших с места происшествия подростков. Подозреваемыми в угоне оказались 15-летний и 16-летний приятели из Брянского района.

Как рассказали 11 августа в пресс-службе УМВД, по версии следствия, была установлена причастность подозреваемых к попытке аналогичного угона автомобиля, принадлежащего 28-летнему брянцу, а также краже динамиков из припаркованного ВАЗ-2105.

Напомним, сегодня утром на Кургане Бессмертия случилось ДТП с пожаром и пострадавшими.