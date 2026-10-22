В медвытрезвителе Брянска в 2026 году побывали 428 человек

2026, 22 октября 10:21

В медвытрезвителе Брянска в 2026 году побывали 428 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили работу Центра оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Директор Олег Алексеев рассказал, что за девять месяцев 2026 года услугами вытрезвителя воспользовались 428 человек. Эта цифра на пять меньше чем в прошлом году. При этом число мужчин уменьшилось, а женщин — выросло.

В медвытрезвитель попадают те граждане, которые от избытка алкоголя потеряли способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве, но не нуждаются в помощи врачей. Доставляют их полиция, скорая и родственники. 90% «постоянных клиентов» ведут асоциальный образ жизни.