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Здоровье

В медвытрезвителе Брянска в 2026 году побывали 428 человек

2026, 22 октября 10:21
В медвытрезвителе Брянска в 2026 году побывали 428 человек
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В медвытрезвителе Брянска в 2026 году побывали 428 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили работу Центра оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Директор Олег Алексеев рассказал, что за девять месяцев 2026 года услугами вытрезвителя воспользовались 428 человек. Эта цифра на пять меньше чем в прошлом году. При этом число мужчин уменьшилось, а женщин — выросло. 

В медвытрезвитель попадают те граждане, которые от избытка алкоголя потеряли способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве, но не нуждаются в помощи врачей. Доставляют их полиция, скорая и родственники. 90% «постоянных клиентов» ведут асоциальный образ жизни.

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