В Почепе погиб водитель мопеда

У погибшего взяли кровь на алкоголь.

Поездка на мопеде стала смертельной для 37-летнего жителя Почепа.

Как сообщает региональное УГИБДД, 26 июля около 21.20 на улице Усиевеча в Почепе водителя мопеда сбил 34-летний водитель Hyundai Solaris, который ехал в попутном направлении со стороны дороги Брянск – Новозыбков к проезду Промышленному.

От полученных травм водитель мопеда погиб на месте. У него взяли кровь для проверки на состояние опьянения, отметили в УГИБДД.