Жители Брянска могут отправиться в тюрьму на 10 лет за избиение полицейского

Брянские следователи предъявили обвинения двух жителям Брянска за избиение полицейского, сообщает СУ СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, 10 июня 2020 года двое местных жителей в нетрезвом состоянии гуляли во дворе одного из домов.

Полицейский потребовал пьяных брянцев пройти с ним в отделение полиции, но те не послушались полицейского, а вместо этого избили его.

Сейчас двое подозреваемых находятся под стражей. Они могут отправиться в тюрьму на 10 лет.

Ранее в одном из сообществ во ВКонтакте был опубликован ролик об избиении полицейского.