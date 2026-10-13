Два грибника подорвались на взрывном устройстве в брянском лесу

2026, 13 октября 15:34

Два грибника подорвались на взрывном устройстве в лесу в Дятьковском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

13 октября в Дятьковском районе в лесу около деревни Верещовка на неустановленном взрывном устройстве подорвались два грибника. 65-летняя женщина и 45-летний мужчина получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

«Походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически. ️Откажитесь от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.

Следите за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями», – обратился к жителям губернатор Егор Ковальчук.