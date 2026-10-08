Созданный в Брянской области уникальный комбайн представили на выставке «Золотая осень»

2026, 08 октября 10:48

Созданный в Брянской области уникальный зерноуборочный комбайн представили на выставке «Золотая осень». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве продолжается Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». На ней представлена уникальная разработка совместного российско-белорусского предприятия «Брянсксельмаш» – селекционный зерноуборочный комбайн. Технику создали в Брянской области в сотрудничестве с Минпромторгом в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В мире только две компании выпускают подобные машины. В России аналогов комбайну нет.

Экспозиции Брянской области посетили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Сейчас Россия делает ставку на развитие отечественной селекции. Поэтому работа ведётся комплексно — не только по выведению новых сортов и гибридов, но и по тиражированию полученных результатов. И, конечно, надо проводить качественную и быструю калибровку семян. Наш комбайн — пример повышения технологичности», — отметил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.