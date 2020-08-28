На «Литии» случился очередной потоп

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовали фото очередного потопа, случившегося после вчерашнего дождя на «Литии».

«Литий. Опять море», — констатирует автор публикации и задается вопросом, когда же там наконец появится ливневая канализация.

Пользователи в комментариях критикуют власти, включая губернатора, и строителей, апеллируют к опыту скандинавских стран, где газон делается ниже проезжей части, чтобы вода оттуда стекала на него и впитывалась, и возмущаются банальностью темы — ведь подобные потопы случаются после дождя и по всему городу. Некоторые иронизируют, что это и есть тот самый каскадный фонтан, который должен появиться в сквере «Литий» после благоустройства.

Между тем в пятницу происходящее прокомментировали в отделе ЖКХ брянской мэрии. Как сообщает РИА Стрела, там заверяют, что это явление временное и прекратится, как только подрядчик, который благоустраивает сквер «Литий», закончит обустройство ливневки. После этого вода во время дождей будет уходить через шесть приемных колодцев в центральный коллектор.