Полицейские провели рейд против рекламы наркотиков в Советском районе Брянска

В Советском районе Брянска состоялся совместный рейд полицейский, районной администрации и активистов движения «Стоп-наркотик» по выявлению трафаретных граффити с рекламой запрещенных препаратов и конткатов, через которые их можно приобрести.

Участники рейда нашли рекламу с сайтами наркодилеров и контактами в мессенджерах на десятках зданий.

Все зафиксированные адреса были переданы коммунальным службам города, чтобы те ликвидировали незаконные надписи.

В середине июля полицейские задеражали женщину 32 лет и мужчину 21 года, которые наносили трафаретную рекламу онлайн-магазина психоактивных веществ на тротуар и стены. Задержанные оштрафованы за пропаганду наркотиков.