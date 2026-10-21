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835 тысяч тонн зерна намолотили аграрии в Брянской области

2026, 21 октября 18:20
835 тысяч тонн зерна намолотили аграрии в Брянской области
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835 тысяч тонн зерна намолотили аграрии в Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

В Брянской области сельхозпредприятия почти закочили уборку зерновых, зернобобовых культур и рапса. Несмотря на сложные условия аграрии работали ежедневно. Всего намолочено 835 тысяч тонн зерна. 

Одновременно сельхозпроизводители начали сев озимых зерновых культур. На площади более 100 тысяч гектар засеяны пшеница, рожь, ячмень и тритикале.

Кроме того, завершается уборка кукурузы на зерно, сои, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля.

«Для проведения осенних полевых работ сельхозпредприятия обеспечены материально-техническими ресурсами в полном объеме. Ключевая задача — провести сев в оптимальные сроки, так как на озимые приходится большая часть урожая зерновых и рапса», – отметил губернатор Егор Ковальчук. 

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