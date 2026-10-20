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Юные брянские шашисты завоевали три медали на турнире «Наши надежды»

2026, 20 октября 11:12
Юные брянские шашисты завоевали три медали на турнире «Наши надежды»
Источник фото

Юные брянские шашисты завоевали три медали на турнире «Наши надежды». Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В минувшие выходные в Брянске состоялись всероссийские соревнования по русским шашкам «Наши надежды». За награды боролись свыше 80 спортсменов из шести регионов. 

Областной центр успешно представили воспитанники спортшколы «Спартак». Среди девочек до 9 лет первое место заняла Анастасия Уколова. Также золотую медаль завоевал Макар Цыганков. Бронзовым призёром среди юношей до 14 лет стал Максим Цыганков.

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