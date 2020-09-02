Совесткий район Брянска лидирует по фактам блокировки проезда мусоровозам

На Брянщине участились случаи блокировки владельцами автомобилей подъездов к контейнерным площадкам.

Региональный оператор по обращению с ТКО с начала этой недели уже направил в УГИБДД области пять заявлений с просьбой привлечь к ответственности нарушителей.

— В лидерах по-прежнему Советский район Брянска. Здесь чаще всего сотрудники нашей службы экологической безопасности и водители мусоровозов фиксируют подобные нарушения. Автовладельцы оставляют свои машины, думая только о своем удобстве. В итоге, спецтехника не может подъехать к площадке, чтобы забрать и вывезти отходы. Водителям мусоровозов приходится перестаивать график и приезжать повторно. В очередной раз обращаюсь к автовладельцам с просьбой – быть вежливыми, на нарушать закон и не мешать работать транспортным компаниям- перевозчикам, — сообщил генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.