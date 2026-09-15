Более шести километров трассы обновили по нацпроекту в Дубровском районе

2026, 15 сентября 10:57

Более шести километров трассы обновили по нацпроекту в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Дубровском районе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Немерь. Подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» привела в порядок 6,6 километра дороги от федеральной автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в сторону деревни Немерь.

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, в также пересечения и примыкания. На проезжую часть уложили новое асфальтобетонное покрытие, а обочины укрепляют щебнем. На завершающем этапе рабочие нанесли дорожную разметку термопластиком.

Ремонт прошёл по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».