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ЖКХ

Более шести километров трассы обновили по нацпроекту в Дубровском районе

2026, 15 сентября 10:57
Более шести километров трассы обновили по нацпроекту в Дубровском районе
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Более шести километров трассы обновили по нацпроекту в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Дубровском районе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Немерь. Подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» привела в порядок  6,6 километра дороги от федеральной автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в сторону деревни Немерь. 

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, в также пересечения и примыкания. На проезжую часть уложили новое асфальтобетонное покрытие, а обочины укрепляют щебнем. На завершающем этапе рабочие нанесли дорожную разметку термопластиком.

Ремонт прошёл по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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