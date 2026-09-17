Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля

2026, 17 сентября 11:35

Брянский ансамбль танца «Каприз» завоевал два диплома международного фестиваля «Сожскi карагод» в Гомеле. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На прошлой неделе в городе Гомеле Республики Беларусь прошёл XII Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскi карагод». Во второй этап прошли 56 лучших из 100. В Гомеле приехали 1056 танцоров из России, Беларуси, Шри‑Ланки, Туркменистана, Пакистана, Индии, Китая и Азербайджана.

В число участников вошёл брянский ансамбль танца «Каприз». Коллектив выступил на открытии фестиваля на центральном стадионе на одной сцене с легендарным Государственным академическим хореографическим ансамблем им. Н. С. Надеждиной «Берёзка».

В номинации «Стилизация народного танца» в возрастной категории 12–16 лет брянский ансамбль завоевал два диплома лауреатов I степени.