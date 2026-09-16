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Ветерана войны Палину Сергееву со 103-летием поздравил мэр Брянска

2026, 16 сентября 14:49
Ветерана войны Палину Сергееву со 103-летием поздравил мэр Брянска
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Ветерана войны Палину Сергееву со 103-летием поздравил мэр Брянска Александр Макаров. 

 

13 сентября ветеран Великой Отечественной войны Палина Сергеева отметила 103-ие день рождения. В гости к именинницы пришли глава горадминистрации Александр Макаров и руководитель Советского района Денис Семёнов. Имениннице они вручили памятный адрес, подарки и цветы.

«Благодаря Вам мы сегодня живём и здравствуем. Спасибо Вам, низкий поклон!» — подчеркнул Александр Макаров. 

Палине Алексеевне поблагодарила гостей за внимание.

«Не помнить Вас всё равно, что мать забыть. Я на Вас смотрю и на душе тепло — как будто с родной матерью общаюсь», сказал мэр Брянска и расцеловал именинницу.

Палина Сергеева была призвана в ряды Красной армии в 19 лет. На «полуторке» она подвозила к огневым позициям снаряды, доставляла продовольствие на передовую. До конца войны Палина Алексеевна обороняла Кавказ. Она удостоена множеству наград.

Сохранять в таком возрасте светлый ум и здравие, ветерану помогает ежедневное разгадывания кроссвордов, карточные игры, забота и внимание близких людей.

«Пусть у вас здоровье будет такое же большое, как и у меня», — пожелала гостям Палина Алексеевна.

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