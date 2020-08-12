В Брянской области обезвредили два снаряда времен войны

В Руднянском районе в деревне Заозерье обнаружили артиллерийский снаряд калибра 105 миллиметров, а в Ершичском районе в деревне Рухань — минометную мину калибра 82 миллиметра.

«Войска дяди Васи» В Ярцеве появился бюст «отца» ВДВ Василия Маргелова. В год 90-летия Воздушно-десантных войск в Смоленской области установили памятник Василию Маргелову — человеку, стоявшему у истоков создания в нашей армии Воздушно-десантных войск. Бюст торжественно открыли около досугового центра в Ярцеве. Человек-эпоха Героя Советского Союза, генерала армии, ветерана советско-финской и Великой Отечественной войн, участника Парада Победы Василия

Все идёт по плану Какие дороги ремонтируют этим летом в Смоленской области и как продвигаются запланированные работы? Губернатор Алексей Островский провёл совещание, на котором обсудили реализацию региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Как выполняются работы, запланированные на 2020 год, рассказал курирующий вопросы дорожного строительства

Уголок для прогулок Территория на проспекте Строителей останется зелёной зоной. На площадке на пересечении улицы Рыленкова и проспекта Строителей в Смоленске не будут строить фермерский рынок. Об этом во время рабочей поездки по городу сообщил губернатор Алексей Островский. Рынок нужен, но не здесь Идея создания в черте города фермерского рынка, удовлетворяющего санитарным правилам и требованиям логистической доступности, на

Жительницу Рославльского района осудили за убийство брата Жительницу Рославльского района признали виновной в убийстве двоюродного брата, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. В деревне Заплосское Рославльского района 2 июля 2019 года в 55-летняя осужденная устроила алкогольные посиделки со своим двоюродным братом. Пьяные родственники поругались на почве личной неприязни. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им своего двоюродного брата.

Банк УРАЛСИБ досрочно погасил займ Агентства по страхованию вкладов в сумме 14 млрд рублей ПАО «БАНК УРАЛСИБ» досрочно возвратил займ Агентству по страхованию вкладов, опережая график, установленный планом финансового оздоровления, более чем на год. Банк воспользовался правом на досрочный возврат займа в сумме 14 млрд рублей в связи с тем, что процедура финансового оздоровления проходит успешно, а план финансового оздоровления выполняется с опережением. «Нынешнее решение о досрочном возврате одного