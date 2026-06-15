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Общество

Дом культуры Володарского района в Брянске отремонтируют за 11 млн рублей

2026, 15 июня 09:37
Дом культуры Володарского района в Брянске отремонтируют за 11 млн рублей
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Дом культуры Володарского района в Брянске отремонтируют за 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В Брянске стартовало строительство парка «Олимпийский» по программе «Формирование комфортной городской среды». Там появится агитплощадка, ротонда, зона с качелями, детская, волейбольная и баскетбольная площадки, территория для занятия воркаутом, а также лавочки, урны, освещение, видеонаблюдение и парковка. Благоустройство проводят по программе «Формирование комфортной городской среды».

Рядом с парком расположен городской Дом культуры Володарского района. Старинное здание учреждения нуждается в ремонте. Подрядчик обновит фасады, отреставрирует капители и заменит деревянные окна. Ремонт обойдётся в 11 миллионов рублей из городского бюджета.

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