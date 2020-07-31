В Брянске двух водителей арестовали за отказ снять тонировку

В областном центре подвели итоги профилактического мероприятия.

В Брянске подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка». Напомним, сотрудники ГИБДД проверяли уровень светопропускаемости автостекол с 28 по 29 июля.

Как сообщили в городском ОГИБДД, автоинспекторы выявили более 160 нарушений. 130 водителей сняли тонировку на месте, остальным выдали требование на прекращение противоправных действий.

Двух водителей, отказавшихся расстаться с тонировкой, по решению суда арестовали на трое суток.

В ГИБДД напомнили, что при выявлении нарушения водителя штрафуют, также ему вручают требование о прекращении противоправных действий.

Если при повторной остановке выяснится, что тонировка по-прежнему на месте, водителя привлекут к административной ответственности, в том числе за невыполнение законного требования сотрудника полиции. В этом случае автомобилисту помимо еще одного штрафа за тонировку грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.