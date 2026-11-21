Двое мужчин ранены при атаке дронов в Брянской области

2026, 21 ноября 16:54

Двое мужчин ранены при атаке дронов в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область подверглась атакам ВСУ. 133 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа нарушили воздушную границу региона. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.

В деревне Подлесные Новоселки Севского района дрон-камикадзе напал на движущийся автомобиль. 44-летний водитель был ранен. Его доставили в больницу.

В селе Воронок Стародубского района под атаку ВСУ попал 21-летний житель, который ехал на мопеде. Молодой человек попал в больницу с травмами.