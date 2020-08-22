Кандидаты в губернаторы брянской области начали агитацию

В Брянске появились баннеры кандидатов на пост губернатора Брянской области.
Штурмовать общественное мнение все кандидаты решили не мечом, но щитом – рекламным. Некоторым их них этот подход полезен – по крайней мере, он позволит поднять узнаваемость. До этой недели особой активности кандидаты не проявляли, давая основания считать нынешнюю губернаторскую кампанию одной из самых вялых.
Справедливоросс Сергей Курденко на своем баннере ограничился лозунгом «За справедливого губернатора!» Призывает ли он электорату выбрать справедливого губернатора или хочет сказать, что сам собирается проголосовать за справедливого губернатора – не ясно.
Кандидат от «Гражданской платформы» Дмитрий Корнилов на предвыборном плакате разместил надпись: «Будущее Брянщины здесь и сейчас!» Где именно наступило будущее можно только догадываться.
Выдвинутый Казачьей партией России Сергей Чернышов указывает три вполне определенные реперные точки: «Семья. Отечество. Традиции». Месседж краток, но вполне конкретно указывает, чем собирается заниматься кандидат, если победит.
Действующий губернатор и кандидат в губернаторы Александр Богомаз отказался от размещения своей фотографии на ряде щитов, вместо этого на них перечислены достижения региона. Например, «Построено 2376 км новых дорог за 5 лет». Слоганами избирательной кампании Богомаза избраны «Результаты важнее слов» и «Работать для родной Брянщины».
Баннеры кандидата от КПРФ Андрея Архицкого на центральных улицах Брянска обнаружить не удалось. Видимо он либо будет использовать иные площадки для агитации, либо станет использовать средства наружной рекламы позже.
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