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Нарушения электроснабжения в 40 населенных пунктах Брянщины восстановили

2026, 25 сентября 08:23
Нарушения электроснабжения в 40 населенных пунктах Брянщины восстановили
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Нарушения электроснабжения в 40 населенных пунктах Брянщины восстановили. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

24 сентября по Брянской области прошёл дождь с грозой и порывами ветра до 16 метров в секунду. Из-за непогоды падали деревья и обрывало провода. Электричество отключилось в 40 населённых пунктах на территории Жуковского муниципального округа, Брасовского, Брянского, Выгоничского, Дятьковского, Трубчевского и Навлинского районов. 

В ликвидации последствий аварии участвовали спасатели, энергетики и представители коммунальных служб. Ближе к вечеру электроснабжение восстановили в полном объеме.

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