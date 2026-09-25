Нарушения электроснабжения в 40 населенных пунктах Брянщины восстановили

2026, 25 сентября 08:23

Нарушения электроснабжения в 40 населенных пунктах Брянщины восстановили. Об этом сообщили в региональном МЧС.

24 сентября по Брянской области прошёл дождь с грозой и порывами ветра до 16 метров в секунду. Из-за непогоды падали деревья и обрывало провода. Электричество отключилось в 40 населённых пунктах на территории Жуковского муниципального округа, Брасовского, Брянского, Выгоничского, Дятьковского, Трубчевского и Навлинского районов.

В ликвидации последствий аварии участвовали спасатели, энергетики и представители коммунальных служб. Ближе к вечеру электроснабжение восстановили в полном объеме.