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ДТП

Мотоцикл столкнулся с трактором на трассе в Почепском районе во вторник

2026, 01 октября 10:09
Мотоцикл столкнулся с трактором на трассе в Почепском районе во вторник
Источник фото

Мотоцикл столкнулся с трактором на трассе в  Почепском районе во вторник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Авария произошла 29 сентября на 1-м километре автомобильной дороги «Брянск – Новозыбков – Староселье» в Почепском районе. 26-летний мужчина за рулём мотоцикла PROGASI SUPER MAX без государственного регистрационного знака врезался в трактор, двигавшийся в попутном направлении.

Водитель мотоцикла и его 50-летний пассажир получили травмы. Пострадавших отвезли в больницу. 

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 

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