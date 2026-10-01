Мотоцикл столкнулся с трактором на трассе в Почепском районе во вторник

2026, 01 октября 10:09

Мотоцикл столкнулся с трактором на трассе в Почепском районе во вторник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла 29 сентября на 1-м километре автомобильной дороги «Брянск – Новозыбков – Староселье» в Почепском районе. 26-летний мужчина за рулём мотоцикла PROGASI SUPER MAX без государственного регистрационного знака врезался в трактор, двигавшийся в попутном направлении.

Водитель мотоцикла и его 50-летний пассажир получили травмы. Пострадавших отвезли в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.