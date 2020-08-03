10 брянских дорог готовятся к сдаче после капремонта

В мэрии Брянска состоялось совещание о том, как в областном центре реализуется нацпроект создания качественных и безопасных дорог. Об этом в понедельник сообщила ее пресс-служба.

В этом сезоне подрядчики капитально ремонтируют 20 дорог общей длиной 32 км. Из них десять готовы к сдаче полностью или более чем на 95%.

Однако работу трех подрядчиков чиновники раскритиковали. Досталось на орехи Брянскавтодору, Дубровскому водоканалу и СпектрБрянскСтрою.

СпецктрБрянскСтрой присутсвовавшие чиновники, областные депутаиы и представители правительства региона подвнъергли самой жесткой критике. Вопросы вызввло испоонение компанией гарантийных обязательств по ранее сданным объектам.

На совещании также решили создать рабочую группу для приемки дорог, в которую наряду со специалистами будут входить и депутаты. А недобросовестных подрядчиков участники пригрозили впредь не допускать до торгов по новым объектам.