Дроны ВСУ повредили железнодорожный мост в Выгоничском районе

2026, 10 октября 14:12

Дроны ВСУ повредили железнодорожный мост в Выгоничском районе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

Минувшей ночью дроны самолётного типа ВСУ ударили по железнодорожному мосту в Выгоничском районе. Повреждения получило железнодорожное полотно. Из-за этого нарушено сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель.

Поезд Москва-Новозыбков будет следовать до станции Брянск орловский. Затем автобус повезёт пассажиров по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков, а также в обратном направлении. На маршруте будут работать восемь автобусов.

Поезд Минск-Адлер пойдёт по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно. Доставку пассажиров по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков-Злынка осуществят маршруты межмуниципального назначения.

Кроме того, сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Брянск организовано пригородными составами до станции Выгоничи и дальше автобусами до станции Брянск-Орловский и в обратном направлении.