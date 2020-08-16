Брянцев на следующие выходные приглашают на авторскую экскурсию
В Брянске в следующую субботу, 22 августа, состоится авторская пешеходная экскурсия Евгении Званской.
Прогулка по центральным улица Советского района называется «Любимый город, возрожденный из руин» и будет посвящена истории одних и самых красивых зданий в стиле неоклассицизма, построенных после освобождения Брянска от фашистской оккупации.
Во время прогулки будут соблюдаться масочный режим и социальная дистанция.
Начало в 12:00 субботы, 22 августа, сбор на пересеции бульвара Гагарина и улицы Луначарского у дома 45/9. Экскурсия рассчитана на 1,5 часа.
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