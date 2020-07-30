Брянцев приглашают принять участие в архитектурном фестивале

Жители города могут стать часть фестиваля «АрхЛес» в парке «Курган Бессмертия».

С 8 по 16 августа в парке «Курган Бессмертия» пройдет архитектурный фестиваль.

Брянцы объединяться в две команды по семь человек в каждой и в течение недели будут исследовать территорию парка, чтобы понять, в чем нуждается парк.

Профессиональные архитекторы из Санкт-Петербургского бюро «Созоныч» помогут брянцам разработать чертежи и за три дня возведут деревянные арт-объекты на территории парка.

Принять участие могут художники, дизайнеры, студенты архитектурных и строительных училищ и вузов, а также заинтересованные в развитии города творческие брянцы старше 18 лет.

Подать заявку можно до 3 августа, подав анкету по ссылке. Участие бесплатное. Результаты отбора и формирования команд станут известны 3 августа.