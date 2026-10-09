Кражу 55 тысяч рублей у пенсионерки раскрыли полицейские в Брянске

2026, 09 октября 18:30

Рецидивистку, подозреваемую в краже 55 тысяч рублей у пенсионерки, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась пожилая жительница Володарского района Брянска. Из её квартиры пропали 55 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что у пенсионерки побывала неизвестная женщина. Потерпевшая оставила гостью на некоторое время без присмотра, чтобы принести ей воды.

Стражи правопорядка задержали подозреваемую в преступлении 40-летнюю жительницу областного центра. Ранее она уже была судима. Фигурантка призналась, что успела достать деньги из кошелька в стоявшей на видном месте сумке. 55 тысяч рублей она успела потратить в этот же день.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».