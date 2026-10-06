Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Более трёх миллионов рублей похитили мошенники с сайтов частных объявлений у брянцев

2026, 06 октября 14:31
Более трёх миллионов рублей похитили мошенники с сайтов частных объявлений у брянцев
Источник фото

Более трёх миллионов рублей похитили мошенники с сайтов частных объявлений у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратились 13 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 4 011 000 рублей.

Большую часть суммы злоумышленники похитили у брянцев, которые пытались купить товары или получить услуги по частным объявлениям в интернете. Жертвы вносили предоплату за покупки или при беседе предоставляли незнакомцам доступ к своим банковским счетам. Всего 11 жителей региона, желавшие купить транспортные средства, автомобильные запчасти, мебель, билеты, а также получить услуги специалистов, лишились 3 447 000 рублей.

Сотрудники полиции уточняют обстоятельства мошенничеств. 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Водитель за рулём «УАЗа» съехал в кювет в Комаричском районе
06 октября 12:44
Водитель за рулём «УАЗа» съехал в кювет в Комаричском районе
Акция по вступлению в регистр доноров костного мозга прошла в Брянске
06 октября 12:19
Акция по вступлению в регистр доноров костного мозга прошла в Брянске
Брянские ветераны СВО завоевали восемь медалей в стрельбе из лука
06 октября 12:13
Брянские ветераны СВО завоевали восемь медалей в стрельбе из лука

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16735) брянск (7253) ДТП (2888) ГИБДД (2456) прокуратура (2204) уголовное дело (2147) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1741) мчс (1586) коронавирус (1272) дороги (1164)