Более трёх миллионов рублей похитили мошенники с сайтов частных объявлений у брянцев

2026, 06 октября 14:31

Более трёх миллионов рублей похитили мошенники с сайтов частных объявлений у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 13 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 4 011 000 рублей.

Большую часть суммы злоумышленники похитили у брянцев, которые пытались купить товары или получить услуги по частным объявлениям в интернете. Жертвы вносили предоплату за покупки или при беседе предоставляли незнакомцам доступ к своим банковским счетам. Всего 11 жителей региона, желавшие купить транспортные средства, автомобильные запчасти, мебель, билеты, а также получить услуги специалистов, лишились 3 447 000 рублей.

Сотрудники полиции уточняют обстоятельства мошенничеств.