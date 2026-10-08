Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Брянский суд обязал дроппера из Новосибирска вернуть деньги обманутой пенсионерке

2026, 08 октября 10:19
Брянский суд обязал дроппера из Новосибирска вернуть деньги обманутой пенсионерке
Источник фото

Брянский суд обязал дроппера из Новосибирска вернуть деньги обманутой мошенниками пенсионерке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства защитили права 77-летней жительницы Погарского района. В июле 2026 года пенсионерка стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили пожилую женщину «обезопасить» свои накопления. По их указанию она перевести один миллион рублей на якобы безопасный счёт.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Владельцем счёта оказался житель Новосибирска.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требования удовлетворила.  Исполнение решения контролируют сотрудники надзорного ведомства.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Водитель пострадал в ДТП на трассе в Жирятинском районе
08 октября 12:11
Водитель пострадал в ДТП на трассе в Жирятинском районе
Три человека ранены при нападении дронов в Брянской области
08 октября 11:46
Три человека ранены при нападении дронов в Брянской области
Созданный в Брянской области уникальный комбайн представили на выставке «Золотая осень»
08 октября 10:48
Созданный в Брянской области уникальный комбайн представили на выставке «Золотая осень»

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16762) брянск (7257) ДТП (2891) ГИБДД (2460) прокуратура (2209) уголовное дело (2150) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1744) мчс (1586) коронавирус (1272) дороги (1166)