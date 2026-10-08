Брянский суд обязал дроппера из Новосибирска вернуть деньги обманутой пенсионерке

2026, 08 октября 10:19

Брянский суд обязал дроппера из Новосибирска вернуть деньги обманутой мошенниками пенсионерке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства защитили права 77-летней жительницы Погарского района. В июле 2026 года пенсионерка стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили пожилую женщину «обезопасить» свои накопления. По их указанию она перевести один миллион рублей на якобы безопасный счёт.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Владельцем счёта оказался житель Новосибирска.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требования удовлетворила. Исполнение решения контролируют сотрудники надзорного ведомства.