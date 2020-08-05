Брянчанка запечатлела детей, прыгающих по недостроенной высотке на улице Брянского Фронта

Участница сообщества «Что в Брянске происходит» в Фейсбуке Надежда Шиляева опубликовала в соцсети видеоролик с детьми, прыгающими по недостроенной высотке на улице Брянского Фронта.

«Ждем очередного ЧП. Это напротив дома по улице Брянского Фронта, 28», — написала она.

Это уже не первый случай, когда недострой на улице Брянского Фронта становится объектом внимания юных любителей экстремальных развлечений. Ранее в одной из соцсетей было опубликовано фото парня и девушки, разгуливавших по перекрытиям этой высотки. Мнения пользователей в комментариях тогда разделились. Одних снимки возмутили, другие вспомнили собственное детство и как в те годы сами играли на стройках, в частности, прыгали с третьего этажа в кучи керамзита.

По закону застройщик, если консервирует недостроенный объект, обязан перекрыть доступ на него посторонних на все время до возобновления работ.