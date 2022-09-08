Жителя Климовского района отправили в колонию за истязание детей

На три года в тюрьму отправил суд жителя Климовского района за побои сыну и дочери.

Суд рассмотрел уголовное дело об истязании несовершеннолетних и жестоком обращении с детьми. На скамье подсудимых оказался 38-летнего житель Климовского района.

Почти полгода пьяный мужчина систематически избивал 13-летних сына и дочь. Когда преступления выявили, детей отправили в социальный приют города Новозыбкова.

Суд отправил мужчину на три года и четыре месяца в колонию. Приговор не вступил в законную силу.