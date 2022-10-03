20 детей пострадали в ДТП в Брянске

В областном центре за восемь месяцев в авариях получили травмы 20 несовершеннолетних. Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску Алексей Коноваленко.

Он сообщил, что за 8 месяцев в областном центре произошло 18 ДТП с участием детей. 20 несовершеннолетних получили различные травмы. В основном школьники от 7 до 10 лет.