Около 40 тысяч юных брянцев отдохнули в летних лагерях

В загородных и пришкольных лагерях Брянской области провели лето около 40 тысяч детей. Об этом рассказали на совещании в региональном правительстве.

Летом в Брянской области работали 12 загородных оздоровительных лагерей, 6 лагерей санаторного типа, а также 368 лагерей с дневным пребыванием. В них отдохнули 39 519 детей. Из них 16 062 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, временно трудоустроены были 2283 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.