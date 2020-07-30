Брянец пожаловался на сожительницу в прокуратуру из-за маткапитала

Мужчину возмутило бездействие супруги при оформлении права собственности.

Житель Бежицкого района Брянска через прокуратуру и суд добился от своей сожительницы регистрации прав долевой собственности для себя и детей.

Как сообщает региональная прокуратура, семья с двумя детьми заключила с банком кредитный договор на покупку жилья с использованием материнского капитала. В 2014 году женщина нотариально обязалась оформить жилплощадь в общую собственность родителей и детей, однако так этого не сделала. Между тем, отмечает прокуратура, это условие было одним из ключевых при использовании маткапитала.

Чтобы решить вопрос, отец детей обратился в прокуратуру. По решению суда и под контролем прокуратуры женщине предстоит оформить право собственности.