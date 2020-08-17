Брянец заснял на видео смелую школьную уборщицу

Участник сообщества «Тревожный Брянск» во ВКонтакте опубликовал видеоролик с уборщицей, моющей окна в брянской школе №59. Для этого женщина вылезла на подоконник снаружи окна и оставалась там все время, пока мыла стекла.

«Бесстрашная уборщица в школе», — написал автор публикации.

Комментаторы отмечают, что в школах и учителя бесстрашные, и констатируют, что с такой работой справится только человек: робот в первый же день «сойдет с ума». Один из участников обсуждения упрекнул автора, что тому делать нечего и сам он только снимать на телефон и умеет, а лучше сам где-нибудь окна помыл.