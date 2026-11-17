В брянском оздоровительном лагере «Искорка» уложили новый асфальт

2026, 17 ноября 13:46

В брянском оздоровительном лагере «Искорка» уложили новый асфальт. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В оздоровительном лагере «Искорка» продолжается подготовка к лету будущего года. На территории активно идёт благоустройство.

Специалисты завершили работы по укладке более 1300 квадратных метров асфальта. Новое покрытие появилось практически на всей территории. Рабочие расширили и обновили пешеходные дорожки, площадки перед столовой, корпусами и медпунктом.

Весной вдоль асфальтированных участков обустроят клумбы и высадят газон.