Суд Брянске отправил иностранца в колонию за сбыт наркотиков

2026, 20 ноября 10:36

Суд Брянске отправил иностранца в колонию за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт запрещённых веществ. Приговор выслушал 34-летний иностранец.

В августе 2026 года в Московской области фигурант купил более 96 граммов наркотического средства для сбыта на территории города Брянска. Довести до конца преступный умысел он не смог. 5 августа иностранца задержали правоохранители. Наркотическое средство стражи порядка изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. В доход государства конфискован его мобильный телефон. Решение не вступило в законную силу.